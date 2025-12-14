circle x black
Meloni ad Atreju, stoccata a Schlein assente e al centrosinistra: "Si porta sfiga da solo, come la carta della pagoda"

Il discorso della premier dal palco della kermesse: "Comunità Atreju mi ripaga del lavoro fatto, noi artefici nostro destino"

Giorgia Meloni - (Ipa)
Giorgia Meloni - (Ipa)
14 dicembre 2025 | 13.12
Redazione Adnkronos
"Sono giornate che profumano di appartenenza, vedervi così orgogliosi con le nostre bandiere mi ripaga di tutto il lavoro fatto per il bene di questa nazione". Lo dice Giorgia Meloni, da placo di Atreju, rivolgendosi "alla comunità di Atreju". "Noi siamo stati gli artefici del nostro destino". dice, sottolineando che "non accettiamo lezioni da chi fa il comunista con il ceto medio e il turbo-capitalista con i centri di potere".

Quindi un attacco al centrosinistra che, dice, "si porta sfiga da solo". "Ogni volta che a sinistra parlano male di qualcosa va benissimo. Cioè: parlano male di Atreju ed è l'edizione migliore di sempre; parlano male del governo, il governo sale nei sondaggi; hanno tentato di boicottare una casa editrice, è diventata famosissima. Insomma, si portano da soli una sfiga che manco quando capita la carta della pagoda al Mercante in fiera, visto che siamo in clima natalizio, allora grazie a tutti quelli che hanno fatto le macumbe".

Ringraziando i tanti leader dell'opposizione che hanno partecipato anche quest'anno alla kermesse, Meloni lancia quindi una stoccata a Elly Schlein, "che con il suo nannimorettiano ‘mi si nota di più se vengo e me ne sto disparte o se non vengo per niente’ ha comunque fatto parlare di noi. La cosa divertente è che il campo largo lo abbiamo riunito noi ad Atreju e l’unica che non si è presentata è quella che dovrebbe federarli…".

