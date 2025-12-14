circle x black
Malore per l'alpinista Simone Moro sull'Himalaya: "Ricoverato, ora sta meglio"

La nota del suo team: "Attualmente è sotto cure e sottoposto a valutazioni mediche approfondite"

Simone Moro - Instagram @iamsimonemoro
14 dicembre 2025 | 18.47
Redazione Adnkronos
"Ci scusiamo per il silenzio degli ultimi giorni. Poiché alcuni media hanno già iniziato a riportare la notizia, desideriamo fornire un breve aggiornamento. Simone Moro si trova attualmente a Kathmandu dove è sottoposto a controlli medici". Lo ha specificato, in un comunicato, il team del noto alpinista Simone Moro, che ha accusato un malore sull'Himalaya.

Simone Moro, le condizioni

Simone Moro è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Kathmandu in Nepal nella mattinata di ieri, sabato 13 dicembre, dopo essersi sentito male a oltre 5mila metri d'altezza: "Dopo aver raggiunto la vetta e aver effettuato la discesa dal Mera Peak, ha avvertito un forte malessere durante una passeggiata. Dopo una videochiamata in diretta con i suoi medici di fiducia in Italia, è stato disposto un immediato trasferimento medico. A causa dell'ora tarda, ciò non è stato possibile lo stesso giorno e quindi è stato trasportato in elicottero a Kathmandu il giorno seguente per ulteriori esami".

Il comunicato conclude: "Simone sta meglio ed è di buon umore. Attualmente è sotto cure mediche e sottoposto a valutazioni mediche approfondite. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti. Condivideremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili".

