Medicina: Congresso Sin, neurologia tra innovazione, responsabilità e nuova organizzazione
Esperti, 'la vera sfida non solo curare meglio ma anticipare diagnosi, rafforzare prevenzione e costruire percorsi assistenziali più vicini ai pazienti'
Al Congresso Sin il punto su epilessia, emicrania, Parkinson, Sla, sclerosi multipla, miastenia e Alzheimer
Al meeting Sin presentato documento multidisciplinare con criteri e percorsi per l'introduzione delle terapie innovative