Forlini (Unaitalia): "L'avicoltura italiana conferma autosufficienza, solidità e qualità"
76% della produzione nazionale aderisce al disciplinare Unaitalia
Il dato più alto degli ultimi 10 anni, produzione + 3,6%
E' il messaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy ha inviato all'assemblea nazionale di Unaitalia, l'associazione dei produttori di carni avicole
Per il contrasto all'aviaria "stiamo lavorando con il ministero della Salute sul contrasto all'epizooziasi che colpisce gli animali e di conseguenza le attività produttive, cercheremo di rispondere al settore per garantirgli resilienza". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida...