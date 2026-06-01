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Cosenza, strage di migranti sulla Ss 106: 4 corpi carbonizzati in auto. Si indaga per omicidio

Le vittime erano braccianti agricoli, impiegati nei campi della Sibaritide e diretti verso la Piana del Metapontino

Il minivan dove sono stati trovati i corpi carbonizzati
Il minivan dove sono stati trovati i corpi carbonizzati
01 giugno 2026 | 17.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quattro migranti, di origine pakistana, sono stati trovati carbonizzati all'interno di un minivan nei pressi di una stazione di carburante lungo la Ss 106 jonica, ad Amendolara. Gli investigatori della Squadra Mobile di Cosenza seguono la pista dell'omicidio.

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Le indagini sono coordinate dalla Procura di Castrovillari, diretta dal procuratore Alessandro D'Alessio. Le vittime erano tutte braccianti agricoli, impiegati nei campi della Sibaritide e diretti verso la Piana del Metapontino, nel Materano.

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cosenza vittime cosenza rogo auto rogo statale 106 rogo amendolara strage migranti
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