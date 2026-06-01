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Iran, Trump insiste: "Sarà un buon accordo". Usa lanciano 'attacchi difensivi' nel Sud

I Pasdaran rispondono: "Attaccata base Usa da cui è partito raid. Se l'aggressione si ripeterà, la risposta sarà completamente diversa"

Donald Trump - Afp
Donald Trump - Afp
01 giugno 2026 | 08.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Iran "desidera ardentemente raggiungere un accordo, e sarà un buon accordo per gli Usa e per coloro che sono con noi". A ribadirlo ancora una volta è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che su Truth Social ha criticato Democratici e Repubblicani che, a suo dire, lo stanno spingendo a "muoversi più velocemente, più lentamente, andare in guerra o non andare in guerra". L'accusa del tycoon è quella di rendere "molto più difficile per me fare il mio lavoro correttamente e negoziare". "State tranquilli e rilassatevi, alla fine andrà tutto bene - finisce sempre bene!", il post del presidente.

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Usa lanciano "raid difensivi", Pasdaran attacano base americana

Intanto il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato di aver condotto "attacchi difensivi" contro siti radar iraniani e strutture di comando e controllo di droni nella città di Garook e sull'isola di Qeshm, nell'Iran meridionale. Secondo il Centcom, gli attacchi sono stati condotti in risposta ad "azioni iraniane aggressive" che includevano l'intercettazione di un Uav americano nello spazio aereo internazionale. Inoltre, un jet da combattimento statunitense ha distrutto sistemi di difesa aerea iraniani, una stazione di controllo a terra e due droni suicidi.

Da parte loro, le Guardie della Rivoluzione hanno spiegato di aver risposto attaccando la base da cui è partito l'attacco Usa contro obiettivi nel sud. Secondo i Pasdaran, "l'aviazione delle Guardie della Rivoluzione ha avvertito che se l'aggressione si ripeterà, la risposta sarà completamente diversa". Poco prima, l'esercito kuwaitiano aveva annunciato un attacco missilistico e di droni e che le sirene erano state attivate nel Paese.

Libano, Idf: intercettato razzo Hezbollah nel nord

Un razzo lanciato da Hezbollah dal Libano contro l'Alta Galilea questa mattina è stato intanto intercettato. Lo ha riferito l'esercito israeliano, che ha lanciato un missile intercettore contro un velivolo del gruppo islamista sopra l'area di Kiryat Shmona. Le Forze di Difesa Israeliane affermano che i risultati dell'intercettazione sono in fase di valutazione. Le Idf hanno aggiunto di aver colpito la scorsa notte un lanciatore di razzi di Hezbollah utilizzato per sparare contro Tiberiade.

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