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Roland Garros, oggi Berrettini-Cerundolo - Diretta

Il tennista azzurro sfida l'argentino negli ottavi dello Slam parigino

Matteo Berrettini - Afp
Matteo Berrettini - Afp
01 giugno 2026 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Berrettini a caccia dei quarti al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Berrettini arriva al match dopo aver eliminato Fucsovics, Rinderknech e Comesana, mentre Cerundolo ha superato Fearnley, Sinner e Landaluce.

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In caso di passaggio del turno, Berrettini sfiderà il vincente di Tiafoe-Arnaldi.

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