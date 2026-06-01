A 23 anni, in quel 2 giugno di 80 anni fa, votò per la prima volta come tante altre donne italiane per scegliere tra Repubblica o Monarchia. Una settimana fa, a 103 anni, ancora una volta si è presentata al seggio nel piccolo comune di Macugnaga, nel Piemonte della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, per votare il nuovo sindaco. Erminia Morandi, classe ‘23, racconta all’Adnkronos l’emozione, ‘’tanta’’, di quel 2 giugno 1946 e alla nostra Repubblica augura per i suoi 80 anni che ‘’si smetta di fare guerre in giro’’.

Cosa si ricorda di quel 2 giugno 1946, il giorno del referendum su Monarchia o Repubblica? E lei cosa votò?

‘’Io ho votato la Repubblica ed ero emozionata ed eravamo contenti che è andata su la Repubblica’’.

Aveva 23 anni, per la prima volta le donne votavano. Era emozionata? Andò da sola al seggio o qualcuno l'accompagnò? Sua madre, marito?

‘’Con mio marito, mi ha accompagnata mio marito’’. ‘’Io ho votato la Repubblica ed ero emozionata ed eravamo contenti che è andata su la Repubblica’’.

Era emozionata?

"Ero emozionata, tanto anche". Sempre in quella data, 2 giugno 1946, si votò anche per l'Assemblea Costituente. Su 556 eletti, 21 furono donne. Si poteva votare il partito ed esprimere delle preferenze sui nomi.

Lei ha espresso una preferenza per una donna? Si ricorda?

‘’Non mi ricordo, può darsi che l'abbia anche fatto, però non mi ricordo. Non posso dire niente perché non mi ricordo’’.

Si ricorda qualcos'altro di quel giorno?

‘’So che abbiamo fatto la festa la sera in un ristorantino, un po' di donne lì, a chiacchierare più che altro, nel partito e basta’’.

Domani saranno gli 80 anni della Repubblica. Mattarella ha voluto una festa in piazza davanti al Quirinale. Se lei fosse su quel palco, quale sarebbe il suo augurio per la Repubblica Italiana?

‘’Che smettessero di fare le guerre in giro e che la gioventù diventasse un po' più.. come si dice? Ecco, Responsabile’’.

A 103 anni è andata a votare alle ultime amministrative. È stata definita un simbolo della democrazia. Le piace come definizione?

‘’Insomma, mi piace per i miei anni, ecco. Ma dall’altra parte vorrei essere anche molto più giovane!’’. (di Cristiana Deledda)