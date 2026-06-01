La signora Morandi ricorda la sua prima volta in quel 2 giugno 1946: ‘Al seggio a 23 anni, ero emozionata. Un augurio alla nostra Repubblica? Si smetta di fare guerre in giro’’
A 23 anni, in quel 2 giugno di 80 anni fa, votò per la prima volta come tante altre donne italiane per scegliere tra Repubblica o Monarchia. Una settimana fa, a 103 anni, ancora una volta si è presentata al seggio nel piccolo comune di Macugnaga, nel Piemonte della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, per votare il nuovo sindaco. Erminia Morandi, classe ‘23, racconta all’Adnkronos l’emozione, ‘’tanta’’, di quel 2 giugno 1946 e alla nostra Repubblica augura per i suoi 80 anni che ‘’si smetta di fare guerre in giro’’.
‘’Io ho votato la Repubblica ed ero emozionata ed eravamo contenti che è andata su la Repubblica’’.
‘’Con mio marito, mi ha accompagnata mio marito’’. ‘’Io ho votato la Repubblica ed ero emozionata ed eravamo contenti che è andata su la Repubblica’’.
"Ero emozionata, tanto anche". Sempre in quella data, 2 giugno 1946, si votò anche per l'Assemblea Costituente. Su 556 eletti, 21 furono donne. Si poteva votare il partito ed esprimere delle preferenze sui nomi.
‘’Non mi ricordo, può darsi che l'abbia anche fatto, però non mi ricordo. Non posso dire niente perché non mi ricordo’’.
‘’So che abbiamo fatto la festa la sera in un ristorantino, un po' di donne lì, a chiacchierare più che altro, nel partito e basta’’.
‘’Che smettessero di fare le guerre in giro e che la gioventù diventasse un po' più.. come si dice? Ecco, Responsabile’’.
‘’Insomma, mi piace per i miei anni, ecco. Ma dall’altra parte vorrei essere anche molto più giovane!’’. (di Cristiana Deledda)