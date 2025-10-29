Pastorello (Gruppo Acea): "Transizione idrica si affianca a quella energetica"
"Con Intesa Sanpaolo portiamo il tema sui tavoli istituzionali delle imprese"
"Intesa Sanpaolo fornisce i finanziamenti, Acea la consulenza e il supporto tecnico alle imprese"
"Per noi è molto importante che venga fatta sensibilizzazione sul tema della risorsa idrica con tutti gli operatori economici e finanziari del Paese. Ormai da un anno, infatti, siamo impegnati con Intesa Sanpaolo a portare queste tematiche sui tavoli istituzionali e delle imprese e ne stiamo parlando...
"Investendo in tecnologia, le imprese private hanno la possibilità di neutralizzare, o contenere, i rischi idrici. Questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare alle imprese: avere un assessment della propria posizione idrica e dotarsi degli strumenti che consentano di risparmiare acqua non sono as...