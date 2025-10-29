A Milano il primo Salone Sociale 'Beauty for a Better Life' di L'Oréal Italia

Milano, L’Oréal inaugura il primo salone sociale in Italia
Il progetto è il frutto della collaborazione tra L’Oréal Italia, Fondation L’Oréal e la Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’ del Comune
Il progetto è il frutto della collaborazione tra L’Oréal Italia, Fondation L’Oréal e la Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’ del Comune
Un nuovo salone pensato per offrire uno spazio accogliente e di supporto alle persone in difficoltà, che potranno usufruire gratuitamente di servizi di taglio e acconciatura e ricevere prodotti essenziali per l'igiene e la bellezza personale. E' ciò che rappresenta il nuovo Salone sociale frutto dell...
"Dobbiamo mettere in sicurezza le persone dell'accoglienza a protezione delle persone più vulnerabili. Ma non basta: è necessario anche accompagnare verso il riscatto sociale e questo può e deve partire anche dalla cura di sé, dal benessere personale; è un elemento importante per contrastare lo stigm...
"Questo progetto si colloca all'interno di una coprogettazione che sta mettendo in campo molti progetti e attività proprio per ridare dignità a queste persone e credo che il Salone sociale, possa veramente far crescere autostima e far riscoprire la cura di sé alle persone che accogliamo. Molto spesso...