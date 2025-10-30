Mattarella: "Risparmio postale strumento di democratizzazione"
Il Presidente della Repubblica è intervenuto alla cerimonia per i 150 anni del risparmio postale non gestito: "Pacifica armata risparmiatori mobilita risorse per bene comune"
Così il ministro dell'Economia intervenuto per i 150 anni del risparmio postale organizzato da Poste italiane e Cassa depositi e prestiti
Tra le due guerre impennata depositi +243%, poi attore ricostruzione