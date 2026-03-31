Una giornalista americana, Shelly Kittleson, è stata rapita oggi, martedì 31 marzo, nel centro di Baghdad in Iraq. Lo riporta Shafaq News, citando fonti della sicurezza irachene e precisando che il sequestro della giornalista è avvenuto nei pressi del Palestine Hotel.

Il ministero dell'Interno iracheno ha confermato che una giornalista straniera è stata rapita, senza fornire la sua identità né nazionalità. Secondo il ministero è stata arrestata una persona coinvolta nel sequestro, riporta al Jazeera che cita una dichiarazione, e sono in corso sforzi per ottenere il suo rilascio.

Kittleson da anni lavora nella capitale irachena e scrive per diversi media, tra i quali Al-Monitor, The National, Foreign Policy e il Foglio per il quale oggi ha scritto l'articolo "Il prezzo della neutralità curda. Gli attacchi nel Kurdistan iracheno".