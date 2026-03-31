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Iraq, media: rapita giornalista americana a Baghdad, fermato un sospetto

Il sequestro di Shelly Kittleson è avvenuto nei pressi del Palestine Hotel. Scriveva anche per testate italiane

Shelly Kittleson - foto dal profilo Facebook
Shelly Kittleson - foto dal profilo Facebook
31 marzo 2026 | 19.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una giornalista americana, Shelly Kittleson, è stata rapita oggi, martedì 31 marzo, nel centro di Baghdad in Iraq. Lo riporta Shafaq News, citando fonti della sicurezza irachene e precisando che il sequestro della giornalista è avvenuto nei pressi del Palestine Hotel.

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Il ministero dell'Interno iracheno ha confermato che una giornalista straniera è stata rapita, senza fornire la sua identità né nazionalità. Secondo il ministero è stata arrestata una persona coinvolta nel sequestro, riporta al Jazeera che cita una dichiarazione, e sono in corso sforzi per ottenere il suo rilascio.

Kittleson da anni lavora nella capitale irachena e scrive per diversi media, tra i quali Al-Monitor, The National, Foreign Policy e il Foglio per il quale oggi ha scritto l'articolo "Il prezzo della neutralità curda. Gli attacchi nel Kurdistan iracheno".

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sequestro giornalista Baghdad Iraq news esteri news Shelly Kittleson
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