Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"

"Ho letto che la presidente Meloni ha detto che i dati dell'occupazione parlano chiaro. Vero, dicono che gli stipendi in Italia sono troppo bassi, hanno perso 7 punti e mezzo dal 2021, uno stipendio all'anno". E' quanto ha detto Elly Schlein a margine dell'assemblea dei gruppi del Pd al Senato. "I dati Inps certificano che le donne prendono ancora il 25% in meno rispetto agli uomini, non è accettabile; che l'occupazione aumenta per gli over 50 ma continua a diminuire per i giovani. I dati sull'occupazione parlano chiaro, dicono che questa destra ha voltato le spalle al lavoro povero in Italia, che aumenta, e che non hanno approvato una legge sul salario minimo proposta dalle opposizioni insieme. I dati sull'occupazione dicono questo".