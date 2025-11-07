circle x black
Manovra, sciopero generale il 12 dicembre: l'annuncio della Cgil

L'annuncio a Firenze durante l'assemblea nazionale dei delegati e delle delegate

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, - Fotogramma
Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, - Fotogramma
07 novembre 2025 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Cgil ha indetto uno sciopero generale contro la legge di bilancio del governo per il 12 dicembre. Lo ha annunciato questa mattina il presidente dell'assemblea generale della Cgil, Fulvio Fammoni, durante l'assemblea nazionale dei delegati e delle delegate "Democrazia al lavoro", dal titolo "Per cambiare una legge di bilancio ingiusta" in corso al Nelson Mandela Forum di Firenze.

All'iniziativa partecipa anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a cui saranno affidate le conclusioni.

