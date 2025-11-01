circle x black
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini

01 novembre 2025 | 17.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un video, ripreso dall'alto da un drone, che "operativi di Hamas" intenti a saccheggiare un camion di aiuti a Gaza. Questo il filmato diffuso sui social dal Centcom, Comando centrale degli Stati Uniti, ripreso nella giornata di ieri nella parte meridionale della Striscia.

"Il 31 ottobre - si legge nel post su X -, il Centro di coordinamento civile-militare (CMCC) guidato dagli Stati Uniti ha osservato presunti agenti di Hamas saccheggiare un camion di aiuti umanitari che viaggiava come parte di un convoglio umanitario per consegnare l'assistenza necessaria dei partner internazionali agli abitanti di Gaza nel nord di Khan Younis".

"Il centro di coordinamento è stato allertato tramite videosorveglianza da un drone aereo statunitense MQ-9 che volava sopra la città per monitorare l'attuazione del cessate il fuoco tra Hamas e Israele. Gli agenti - si legge ancora - hanno aggredito l'autista e rubato i mezzi di soccorso e il camion dopo averlo fatto spostare sulla spartitraffico. Le sue attuali condizioni sono sconosciute".

"Nell'ultima settimana, i partner internazionali hanno consegnato a Gaza più di 600 camion di beni commerciali e aiuti al giorno. Questo incidente compromette questi sforzi. Quasi 40 nazioni e organizzazioni internazionali rappresentate al CMCC stanno collaborando per contribuire a far affluire aiuti umanitari, logistici e di sicurezza a Gaza", conclude la nota.

