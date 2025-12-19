I minori, due gemelli di sei anni e una bambina di otto, restano dunque a Vasto

La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato contro l’ordinanza del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che a novembre ha disposto il trasferimento dei tre figli della famiglia anglo-australiana che viveva nel bosco di Palmoli (Ch). L’ordinanza è basata sull’articolo 333 del codice civile, che prevede la sospensione della responsabilità genitoriale quando il comportamento dei genitori risulta pregiudizievole per i figli. I minori, due gemelli di sei anni e una bambina di otto, restano, dunque, nella struttura protetta di Vasto (Ch), dove sono stati collocati dai giudici e dove c'è anche la madre.

Il ricorso era stato presentato dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas per conto di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, che speravano in un ricongiungimento familiare e nella revoca del provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni. I giudici di secondo grado hanno però confermato l’ordinanza, ritenendo ancora sussistenti le condizioni che hanno portato all’allontanamento dei bambini dal contesto familiare. Nel provvedimento resta inoltre confermata la sospensione della responsabilità genitoriale.

La misura era stata disposta nell’ambito del procedimento avviato dopo gli accertamenti sulle condizioni della famiglia. I giudici hanno individuato “gravi e pregiudizievoli violazioni dei diritti dei figli all’integrità fisica e psichica, all’assistenza materiale e morale, alla vita di relazione e alla riservatezza”. Con la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila, la permanenza dei bambini nella struttura di Vasto proseguirà, in attesa di eventuali nuovi sviluppi giudiziari o di una rivalutazione delle condizioni familiari da parte dell’autorità.