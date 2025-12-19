circle x black
Cerca nel sito
 

Famiglia nel bosco, Corte Appello respinge ricorso genitori: bimbi restano in struttura protetta

I minori, due gemelli di sei anni e una bambina di otto, restano dunque a Vasto

I genitori dei bimbi
I genitori dei bimbi
19 dicembre 2025 | 14.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato contro l’ordinanza del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che a novembre ha disposto il trasferimento dei tre figli della famiglia anglo-australiana che viveva nel bosco di Palmoli (Ch). L’ordinanza è basata sull’articolo 333 del codice civile, che prevede la sospensione della responsabilità genitoriale quando il comportamento dei genitori risulta pregiudizievole per i figli. I minori, due gemelli di sei anni e una bambina di otto, restano, dunque, nella struttura protetta di Vasto (Ch), dove sono stati collocati dai giudici e dove c'è anche la madre.

Il ricorso era stato presentato dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas per conto di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, che speravano in un ricongiungimento familiare e nella revoca del provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni. I giudici di secondo grado hanno però confermato l’ordinanza, ritenendo ancora sussistenti le condizioni che hanno portato all’allontanamento dei bambini dal contesto familiare. Nel provvedimento resta inoltre confermata la sospensione della responsabilità genitoriale.

La misura era stata disposta nell’ambito del procedimento avviato dopo gli accertamenti sulle condizioni della famiglia. I giudici hanno individuato “gravi e pregiudizievoli violazioni dei diritti dei figli all’integrità fisica e psichica, all’assistenza materiale e morale, alla vita di relazione e alla riservatezza”. Con la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila, la permanenza dei bambini nella struttura di Vasto proseguirà, in attesa di eventuali nuovi sviluppi giudiziari o di una rivalutazione delle condizioni familiari da parte dell’autorità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
famiglia nel bosco bimbi famiglia nel bosco ricorso famiglia nel bosco
Vedi anche
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza