Pacchetto Sicurezza, Meloni: "Non sono misure spot. Ok a norme per prevenire gruppi violenti in piazza"

La premier dopo il via libera del Cdm: "Non giriamo la testa dall'altra parte, difendiamo chi ci difende. Nel provvedimento strategia che questo governo porta avanti fin dal suo insediamento"

Giorgia Meloni - Ipa
Giorgia Meloni - Ipa
05 febbraio 2026 | 19.09
Redazione Adnkronos
"Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza. Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia che questo governo porta avanti fin dal suo insediamento". Così in un post sui social la premier Giorgia Meloni, al termine del Cdm che oggi, giovedì 5 febbraio, ha approvato il nuovo pacchetto sicurezza.

"Continuiamo così ad aggiungere tasselli a un disegno preciso: uno Stato che non gira la testa dall'altra parte, che difende chi ci difende e che restituisce sicurezza e libertà ai cittadini". Così in un post su X la premier Giorgia Meloni, al termine del Cdm che ha approvato il nuovo pacchetto sicurezza.

Via il reato di sequestro di persona per chi ferma un ladro

"Con i provvedimenti approvati oggi - spiega Meloni - rafforziamo gli strumenti per prevenire e combattere la criminalità diffusa. Rafforziamo la possibilità di allontanare soggetti pericolosi dalle aree più a rischio delle città. Introduciamo pene più severe per i borseggiatori, con il furto per destrezza che diventa procedibile d'ufficio e la cancellazione del paradosso di finire indagato per sequestro di persona se fermi un ladro che ti ha appena derubato in attesa delle Forze dell'ordine".

Baby gang, manifestazioni e legittima difesa

Con il pacchetto sicurezza, prosegue la presidente del Consiglio, "ci occupiamo anche del fenomeno delle baby gang, con una stretta sui coltelli e il divieto di vendere ai minori ogni strumento atto ad offendere. Introduciamo inoltre strumenti specifici per prevenire la presenza e l'azione di gruppi organizzati dediti alla violenza, che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestare e che utilizzano le piazze come pretesto per creare disordini e distruzione".

"Infine, una norma estremamente importante: se ti sei legittimamente difeso, non vieni automaticamente iscritto nel registro degli indagati, pur mantenendo tutte le tutele previste dalla legge", aggiunge Meloni.

Piantedosi: "Approvato dl di 33 articoli e ddl di 29"

Ma nel pacchetto varato oggi, chiarisce in conferenza stampa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, manca ancora una parte. "Il governo ha approvato, dopo una proficua discussione due provvedimenti dei tre che si ripromette di approvare al termine di questo percorso", afferma Piantedosi nella conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri sul pacchetto sicurezza aggiungendo che oggi sono stati approvati "un dl di 33 articoli e un ddl di 29 articoli".

