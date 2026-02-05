circle x black
Cerca nel sito
 

Doppia valanga sullo Stelvio, due morti e un ferito

Si cercano altri sciatori sotto la neve

Un elicottero dei soccorsi (Fotogramma/Ipa)
Un elicottero dei soccorsi (Fotogramma/Ipa)
05 febbraio 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due valanghe oggi, giovedì 5 febbraio, sullo Stelvio nel comune di Solda in provincia di Bolzano. Nella prima due scialpinisti sono rimasti sepolti sotto la neve e sono morti. Un terzo sciatore è stato estratto vivo ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano.

Non si sa ancora se la seconda valanga che si è staccata poco dopo abbia coinvolto degli altri sciatori che i soccorritori stanno ancora cercando. Sul posto due elicotteri, le squadre del Soccorso alpino di Tubre, Solda, Trafoi e di Prato allo Stelvio, oltre agli uomini della Guardia di finanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
valanga oggi valanga morti valanga morti oggi valanga oggi morti ultime notizie
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza