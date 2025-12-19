circle x black
Emanuela Orlandi, colpo di scena a oltre 40 anni da scomparsa: c’è nuova indagata

L’accusa che le viene contestata è di false informazioni al pubblico ministero

19 dicembre 2025 | 16.57
Redazione Adnkronos
C’è una donna indagata, a quanto apprende l’Adnkronos, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L’accusa che le viene contestata è di false informazioni al pubblico ministero. Dalla riapertura dell’indagine nel maggio del 2023 per sequestro di persona a scopo di estorsione i pm capitolini, insieme ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma a cui sono stati delegati gli accertamenti, stanno portando avanti un lavoro di rilettura e analisi di tutti gli atti relativi alla scomparsa della cittadina vaticana.

A quarantadue anni dalla sparizione, avvenuta il 22 giugno del 1983, un nuovo impulso alle indagini è arrivato dall’approfondimento di elementi e testimonianze in particolare sulle ore precedenti alla scomparsa. La donna, iscritta nel registro degli indagati, è stata sentita questa mattina a piazzale Clodio dagli inquirenti accompagnata dal suo difensore. (di Assunta Cassiano)

