L'appeal del Festival di Sanremo passa anche dal vortice di gossip, polemiche e indiscrezioni che lo precede e lo accompagna. Parola di Carlo Conti: "Quello che si dice in questo periodo è così, e deve essere così. Quella meravigliosa panna montata".

Interrogato dai giornalisti durante la conferenza di presentazione di Sanremo Giovani, il direttore artistico e conduttore del festival pone l’accento sul rumore mediatico definendolo indispensabile. "Spero che, nel momento dell'annuncio dei Big, ci siano le polemiche, perché c'è questo o perché c'è quello. Tutto questo, come ci ha insegnato Baudo, serve a creare Sanremo", afferma Conti. “Il fatto che tutti i giorni ci sia un pettegolezzo o una notizia che esce fuori fa parte del gioco", aggiunge. "Questo è il bello. Anzi, vorrei che tutti i giorni ci fossero due o tre di questi scoop, perché vuol dire che Sanremo è sempre bello vivo", conclude.