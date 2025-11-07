circle x black
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video

Il conduttore e direttore artistico: "Tutto questo serve a creare il Festival di Sanremo"

07 novembre 2025 | 15.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'appeal del Festival di Sanremo passa anche dal vortice di gossip, polemiche e indiscrezioni che lo precede e lo accompagna. Parola di Carlo Conti: "Quello che si dice in questo periodo è così, e deve essere così. Quella meravigliosa panna montata".

Interrogato dai giornalisti durante la conferenza di presentazione di Sanremo Giovani, il direttore artistico e conduttore del festival pone l’accento sul rumore mediatico definendolo indispensabile. "Spero che, nel momento dell'annuncio dei Big, ci siano le polemiche, perché c'è questo o perché c'è quello. Tutto questo, come ci ha insegnato Baudo, serve a creare Sanremo", afferma Conti. “Il fatto che tutti i giorni ci sia un pettegolezzo o una notizia che esce fuori fa parte del gioco", aggiunge. "Questo è il bello. Anzi, vorrei che tutti i giorni ci fossero due o tre di questi scoop, perché vuol dire che Sanremo è sempre bello vivo", conclude.

