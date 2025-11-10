circle x black
Usa, raggiunto accordo in Senato per mettere fine allo shutdown

L'accordo dovrà ora passare alla Camera e poi ottenere l'approvazione del presidente Donald Trump

Senato Usa - Ipa
10 novembre 2025 | 07.18
Redazione Adnkronos
E' stato raggiunto un accordo bipartisan in Senato per mettere fine a uno shutdown record che sta paralizzando gli uffici governativi degli Stati Uniti da quaranta giorni. Un passo fondamentale è stata la votazione in Senato, con 60 favorevoli contro 40 contrari, della legge di bilancio. L'accordo dovrà passare alla Camera, dove non è chiaro se abbia il sostegno dei Democratici, e poi ottenere l'approvazione del presidente americano Donald Trump per diventare legge e riaprire gli uffici del governo.

Nell'accordo sono contenuti tre progetti di legge per finanziere alcuni Dipartimenti, come quello dell'Agricoltura fino alla fine dell'anno fiscale del prossimo autunno, e una risoluzione per finanziare il resto del governo ai livelli di spesa attuali fino al 30 gennaio. Verrà anche finanziato il Supplemental Nutrition Assistance Program fino al prossimo settembre.

Gli otto Democratici che hanno votato a favore dell'accordo sono stati Shaheen, Hassan, King e i senatori Catherine Cortez Masto, D-Nev., Dick Durbin, D-Ill., John Fetterman, D-Pa., Tim Kaine, D-Va., Jacky Rosen, D-Nev.

