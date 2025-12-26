Tre donne sono state ferite oggi nella metropolitana di Parigi da un uomo che le ha aggredite con un coltello e poi si è dato alla fuga. Lo conferma all'Afp la società di trasporto pubblica parigina, precisando che gli attacchi sono avvenuti in tre stazioni diverse - Arts et Métiers, République e Opéra - nel cuore della capitale francese. "Il sospetto aggressore è stato preso" fa sapere la procura di Parigi.

Secondo fonti della Procura citate dall'Afp, l'uomo è stato arrestato nel tardo pomeriggio di oggi, dopo che è stato identificato "grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza". "L'uso della geolocalizzazione sul suo cellulare ha portato al suo arresto nel tardo pomeriggio di oggi nella regione della Val d'Oise", ha aggiunto la fonte.

Il sito de Le Parisien ha riferito, citando fonti proprie, che l'uomo, che era fuggito a bordo di un treno della line 8 del metro, dopo aver compiuto le sue aggressioni sulla linea tre, ed è stato arrestato a Sarcelles. Il giornale cita anche fonti della polizia che scarta la pista terroristica, ritenendo piuttosto che si tratti di un gesto di una persona con problemi psichiatrici.

Come stanno le tre donne accoltellate

Le aggressioni sono avvenute tra le 16.15 e le 16,45. Le vittime, soccorse dai vigili del fuoco di Parigi, hanno fortunatamente riportato solo ferite lievi, due delle quali alla schiena e alle gambe secondo una fonte citata da Le Parisien, e non sarebbero in pericolo di vita, riporta il sito de Le Figaro.

Chi è l'aggressore