Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video

L’attrice e produttrice Kate Winslet debutta alla regia con ‘Goodbye June’, scritto dal figlio Joe Anders. Da oggi, 24 dicembre, su Netflix, il film - che vede nel cast Winslet, Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall e Helen Mirren - è ambientato nei giorni che precedono il Natale, quando un improvviso peggioramento delle condizioni di salute della madre June (Mirren) getta nel caos quattro fratelli adulti e il loro padre esasperante, costringendoli a confrontarsi con dinamiche familiari complesse di fronte alla possibilità della perdita. Ma June, madre arguta e brillante, decide di affrontare il proprio declino a modo suo: con umorismo tagliente, schietta onestà e un grande amore. Alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa, Winslet sceglie una storia profondamente intima e universale allo stesso tempo. 'Goodbye June', infatti, nasce da un lutto familiare e si nutre di relazioni, memoria e ruoli che si stratificano all’interno di una grande famiglia. (di Lucrezia Leombruni)