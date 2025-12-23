circle x black
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video

23 dicembre 2025 | 14.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Senato approva". Al momento della proclamazione in aula degli esiti del voto di fiducia sulla manovra in Senato, animata discussione tra il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. E' Romeo che si avvicina a Giorgetti, seduto ai banchi del governo. Il capogruppo del Carroccio spiega qualcosa al ministro, si sbraccia e Giorgetti annuisce, senza però mostrare grande convinzione. Poi, a un certo punto, il ministro si alza di scatto, replica anche lui sbracciando, raccoglie le sue cose e va via senza salutare, lasciando il collega di partito sul posto. Intanto la manovra è stata approvata e infatti, prima di lasciare l'aula, Giorgetti riceve i complimenti di alcuni senatori. Nelle ultime ore il confronto sul testo del maxiemendamento alla manovra, in particolare per quel che riguarda le pensioni, era stato particolarmente acceso anche tra la Lega e il titolare dell'Economia.

manovra governo manovra 2026 manovra finanziaria manovra finanziaria 2026
