Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video

22 dicembre 2025 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho ancora un po' di cose da fare ma ce la sto mettendo tutta. Per me già uscire dal centro di fisioterapia è un grande step, penso di aver dimostrato la mia forza e dedizione mettendo gli sci dopo 8 mesi. Ora non sto ancora sciando come vorrei, anche perché questa settimana ho avuto la febbre. Vediamo cosa riuscirò a fare, oggi non lo so. Vivo nel qui e nell’ora". Lo ha detto Federica Brignone uscendo dal Quirinale dopo aver ricevuto il tricolore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Per stare alle olimpiadi devo stare bene, il focus oggi è solo quello. Penso di poter tornare al meglio in gigante e in discesa altrimenti non sarei qui oggi ma devo vedere come sciare sulla neve vera", ha aggiunto Brignone che sul ruolo di portabandiera ha tenuto a rimarcare: "Penso di poterlo meritare più per i meriti sportivi che per quello che mi è successo dopo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Brignone sport news Olimpiadi Paralimpiadi Milano Cortina
