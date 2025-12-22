circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, 15enne rapinato e sequestrato in corso Buenos Aires: arrestati 4 giovanissimi

Lo hanno anche costretto a chiamare il padre per fargli ricaricare la carta prepagata

Carabinieri e ambulanza (Fotogramma)
Carabinieri e ambulanza (Fotogramma)
22 dicembre 2025 | 14.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Rapinano 15enne in strada e poi lo sequestrano per un'ora, in attesa che il padre gli ricarichi la carta di credito prepagata, "altrimenti lo uccidiamo". E' successo ieri sera a Milano, in corso Buenos Aires. La vittima è un ragazzino di 15 anni, che era in giro con gli amici.

Il padre ha chiamato i carabinieri

A un certo punto è stato avvicinato da tre ragazzi e una ragazza, tre minorenni e un maggiorenne, tutti con precedenti. Prima lo hanno minacciato con violenza, per farsi consegnare giubbotto, maglione e scarpe di marca, oltre a cellulare e portafogli. Una volta che si sono accorti che all'interno c'era una carta di credito prepagata, hanno costretto il ragazzino ad andare a uno sportello bancomat a prelevare, nonostante lui continuasse a ripetere che era vuota. Appurato che non c'era denaro a disposizione, lo hanno obbligato a chiamare il padre. "Se non gli ricarichi la prepagata, lo uccidiamo", le minacce ricevute al telefono dall'uomo, che ha allertato il 112.

Chi sono gli arrestati

Le pattuglie dei carabinieri sono arrivate sul posto pochi istanti dopo che i quattro rapinatori si erano allontanati in direzioni diverse, ma sono riusciti a bloccarli tutti. L'unico maggiorenne è un ventenne tunisino. Insieme a lui un 16enne marocchino, un 17enne siriano e una ragazza di 15 anni. Sono stati arrestati per rapina, tentata estorsione e sequestro di persona. Uno di loro risponde anche di resistenza a pubblico ufficiale, perché impugnando una bottiglia di vetro ha minacciato i carabinieri. Sono stati portati rispettivamente nel carcere di San Vittore e al Beccaria. La vittima, terrorizzata, è stata affidata al padre e non ha avuto bisogno del soccorso sanitario.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rapinato a milano rapinato oggi a milano rapinato oggi a milano ultime notizie milano oggi rapina
Vedi anche
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza