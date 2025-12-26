circle x black
Napoli, cadono calcinacci in via Toledo: ferite alla testa due turiste

Le donne sono state trasportate in ospedale per controlli

Ambulanza e polizia, repertorio (Fotogramma)
Ambulanza e polizia, repertorio (Fotogramma)
26 dicembre 2025 | 18.41
Redazione Adnkronos
Cadono calcinacci da un edificio in pieno centro a Napoli, ferite due donne. È accaduto nel pomeriggio di oggi in via Toledo, strada dello shopping napoletano. Le due donne, una turista residente a Roma e una di origini romene, sono state colpite alla testa dai calcinacci caduti da un palazzo. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco, la polizia e la municipale. Le due donne sono state trasportate in ospedale per medicare le ferite alla testa. La zona è stata delimitata e sono in corso i rilievi.

