Usa, Trump concede grazia all'ex sindaco di New York Giuliani e ad altri 76

Lo ha reso noto su 'X' il procuratore degli Stati Uniti per le grazie Ed Martin. Erano accusate di aver tentato di ribaltare risultato elettorale 2020

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump - (Afp)
10 novembre 2025 | 09.06
Redazione Adnkronos
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso la grazia "totale, completa e incondizionata" all'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani e ad altre 76 persone, accusate in Georgia di aver tentato di ribaltare i risultati elettorali del 2020. Lo ha reso noto su 'X' il procuratore degli Stati Uniti per le grazie Ed Martin. Tra gli altri personaggi di alto profilo a cui Trump ha concesso la grazia ci sono Sidney Powell, Boris Epshteyn, John Eastman e Mark Meadows.

"Questa decisione pone fine a una grave ingiustizia nazionale perpetrata ai danni del popolo americano in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 e prosegue il processo di riconciliazione nazionale", si legge nelle motivazioni del provvedimento di grazia. "Questa grazia non si applica al presidente degli Stati Uniti", precisa il testo.

