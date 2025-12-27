circle x black
Ucraina, Meloni: "Unità vedute Europa, Kiev e Usa per pace"

La premier partecipa a telefonata leader Ue con Zelensky: "Uniti per spingere Russia a reale disponibilità a negoziati"

Giorgia Meloni - (Afp)
27 dicembre 2025 | 20.54
Redazione Adnkronos
E' importante "mai come in questo momento, mantenere l’unità di vedute tra partner europei, Ucraina e Stati Uniti per porre fine a quasi quattro anni di conflitto". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni - che ha partecipato nel pomeriggio di oggi insieme ad altri leader a una telefonata con il presidente Volodymyr Zelensky - nell’ambito del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina, il alla vigilia del suo incontro con il Presidente Trump.

Solo attraverso questa solida unità di vedute la Russia può essere posta di fronte alle proprie responsabilità e spinta a dimostrare una reale disponibilità a sedere al tavolo dei negoziati.

Zelensky si trova ora a Halifax, in Canada, dove ha incontrato il premier Mark Carney, in una tappa intermedia prima dell'arrivo in Florida per il faccia a faccia di domani con il presidente americano Donald Trump a Mar-a-Lago.

