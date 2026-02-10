Giornata intensa per l’Italia oggi, martedì 10 febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Gli Azzurri sono impegnati in più discipline, dallo sci di fondo allo curling (con Amos Mosaner e Stefania Constantini in gara per la medaglia di bronzo nel doppio misto), passando per sci alpino e biathlon, con diverse occasioni di medaglia distribuite tra mattina e pomeriggio.