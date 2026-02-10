circle x black
Milano Cortina 2026, italiani in gara e news in diretta della giornata

Azzurri impegnati in più discipline, dallo sci di fondo allo short track, passando per sci alpino, curling e biathlon, con diverse occasioni di medaglia distribuite tra mattina e pomeriggio

10 febbraio 2026 | 09.35
Redazione Adnkronos
Giornata intensa per l’Italia oggi, martedì 10 febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Gli Azzurri sono impegnati in più discipline, dallo sci di fondo allo curling (con Amos Mosaner e Stefania Constantini in gara per la medaglia di bronzo nel doppio misto), passando per sci alpino e biathlon, con diverse occasioni di medaglia distribuite tra mattina e pomeriggio.

Occhi puntati in particolare sullo short track. Sport in cui la squadra italiana ha tanti assi da calare, a partire dalla portabandiera e atleta azzurra più medagliata di sempre Arianna Fontana. Le competizioni olimpiche si disputano alla Milano Ice Skating Arena di Assago.

