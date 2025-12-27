circle x black
Salerno, sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa: ricoverato in prognosi riservata

Carmine Siano colpito con una spranga. Si indaga

Carmine Siano - (Foto dal profilo Facebook)
27 dicembre 2025 | 17.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Atteso sotto casa, è stato colpito a sprangate. E' accaduto a Carmine Siano, sindaco del comune di Castiglione del Genovesi, poco più di mille anime nel cuore del Cilento (Salerno), ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Da ieri sera sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Salerno per risalire al movente e all'esecutore della violenta aggressione ai danni del primo cittadino che ha fratture e ferite su tutto il corpo.

L’uomo, di professione ingegnere, è stato colpito vicino alla propria abitazione da una persona incappucciata, probabilmente con una spranga. Al momento del suo ingresso in ospedale i medici hanno diagnosticato una frattura scomposta all’arto inferiore sinistro, una frattura composta al braccio sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita alla tempia sinistra e numerose lesioni diffuse su tutto il corpo, in particolare al volto. La prognosi per Siano rimane ancora riservata ma non è in pericolo di vita.

Castiglione del Genovesi salerno news cronaca news carmine siano
