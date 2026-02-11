circle x black
Mps, si dimette il consigliere e dirigente Mef indagato per insider trading

La nota dell'Istituto su Stefano Di Stefano, sotto inchiesta a Milano

Monte dei Paschi di Siena - Fotogramma
11 febbraio 2026 | 09.24
Redazione Adnkronos
Stefano Di Stefano, dirigente del Mef e consigliere di Mps indagato a Milano per insider trading, si è dimesso. A comunicarlo, una nota dell'istituto bancario.

"Banca Monte dei Paschi di Siena - si legge - comunica che Stefano Di Stefano, amministratore non indipendente, componente del Comitato Rischi e Sostenibilità, ha rassegnato nella giornata odierna le proprie dimissioni dalla carica, con decorrenza immediata, per ragioni personali e in relazione all’avvio di indagini a suo carico".

"La banca, preso atto della decisione assunta, ringrazia il Dott. Di Stefano per l’attività svolta quale Consigliere di Amministrazione in questi anni", conclude la nota.

L'indagine a Milano

La Procura di Milano ha iscritto Di Stefano nel registro degli indagati con l'ipotesi di insider trading il 9 febbraio scorso. L'uomo è finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Guardia di finanza di Milano nell'inchiesta sul risiko bancario.

Gli approfondimenti avrebbero accertato che Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, in epoca prossima all'Ops su Piazzetta Cuccia, e avrebbe così ottenuto un guadagno di qualche migliaia di euro.

