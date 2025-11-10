circle x black
Francia, la Corte d'appello esamina la richiesta di scarcerazione di Sarkozy

La decisione della potrebbe essere emessa già oggi

Nicolas Skarkozy - Afp
10 novembre 2025 | 07.44
Redazione Adnkronos
La Corte d'appello di Parigi esaminerà oggi, lunedì 10 novembre, la richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati dall'ex presidente francese Nicolas Skarkozy, Christophe Ingrain e Jean-Michel Darrois. Lo scrivono i media francesi spiegando che l'udienza è pubblica e si terrà presso l'ex palazzo che ospita la Corte d'appello, sull'Ile de la Cité, a Parigi. Sarkozy non sarà presente fisicamente e dovrebbe essere ascoltato in videoconferenza, a meno che non scelga di non comparire e preferisca farsi rappresentare dai suoi avvocati, scrive Bfmtv descrivendo però questa opzione come ''improbabile''.

La decisione della Corte d'appello potrebbe essere emessa già oggi, anche se non vi è certezza, prosegue Bfmtv. Se Sarkozy venisse rilasciato, potrebbe lasciare il carcere entro poche ore, dopo che verranno completate le formalità amministrative per il suo rilascio. Se invece l'ex presidente rimanesse in custodia cautelare, i suoi avvocati possono presentare una nuova richiesta di scarcerazione lo stesso giorno. Questa richiesta può essere mantenuta fino al processo d'appello nel caso libico, previsto per i prossimi mesi.

