Zelensky, il messaggio di Natale: 'Possa morire', la frase (su Putin?) fa discutere

Un passaggio del messaggio del presidente ucraino sembra un 'augurio' al presidente russo

25 dicembre 2025 | 10.59
Redazione Adnkronos
"Condividiamo un sogno, esprimiamo un desiderio per tutti noi: possa morire". Un passaggio del messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella notte di Natale non passa inosservato e finisce sotto i riflettori dei media, in particolare britannici, che si soffermano sui sottotitoli in inglese. Nel messaggio, a cui danno risalto soprattutto Times e Telegraph, il leader di Kiev augura la morte a Vladimir Putin?

Zelensky ha diffuso il messaggio, in ucraino, attraverso i suoi canali social. Un lungo video, di oltre 8 minuti, in cui ha ribadito l'obiettivo dopo quasi 4 anni di guerra con la Russia: "Chiediamo la pace per l'Ucraina, lottiamo per la pace e preghiamo per la pace. La meritiamo, meritiamo che ogni famiglia ucraina possa vivere in armonia e serenità", le parole del presidente alla fine di una giornata caratterizzata dall'ennesima ondata di attacchi russi con droni e missili.

Il passaggio 'incriminato'

"Così attacca chi è senza dio, così attacca chi non ha nulla in comune con la cristianità o con tutto ciò che è umano", ha proseguito Zelensky. Quindi, il passaggio che appare controverso: "Condividiamo un sogno, esprimiamo un desiderio per tutti noi: possa perire", ha detto Zelensky, come evidenzia la traduzione in inglese 'may he perish' proposta nel video sottotitolato dalla presidenza ucraina.

"Caro popolo - la frase completa dopo circa 6'20'' - sin dai tempi antichi gli ucraini credono che il cielo si apra nella notte di Natale e se si confessano i propri sogni, questi si avvereranno. Noi condividiamo un sogno e esprimiamo un desiderio per noi: 'Possa lui morire', ognuno di noi potrebbe dire a se stesso". Zelensky non fa riferimento a nessuna persona in maniera esplicita: è un riferimento, nemmeno troppo velato, a Putin? "Quando ci rivogliamo a Dio - ha proseguito il presidente ucraino - chiediamo qualcosa di più grande: chiediamo la pace per l'Ucraina. Combattiamo per questo, preghiamo per questo, meritiamo questo".

