Il presidente avrebbe la peggio al ballottaggio contro Zaluzhny e anche contro Budanov, se si candidassero
Volodymyr Zelensky in testa nei sondaggi, ma il presidente dell'Ucraina rischierebbe la sconfitta in un eventuale ballottaggio alle elezioni. Un'analisi condotta dal Socis Center for Social and Marketing Research a dicembre rivela che alle urne il presidente otterrebbe il 30,6% dei voti. Sarebbe però insidiato dall'ex Comandante in Capo delle Forze Armate, il generale Valerii Zaluzhny, se ovviamente entrambi si candidassero: l'attuale ambasciatore a Londra al momento può contare su un indice di gradimento del 29,6%.
Ulteriori dati emersi dal medesimo sondaggio, come riportato da Ukrinform, attribuiscono l'8,1% a Kyrylo Budanov, Capo della Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa. L''ex presidente Petro Poroshenko avrebbe il 7,2%. Yulia Tymoshenko otterrebbe il 6,1% e Dmytro Razumkov il 5%.
In un eventuale ballottaggio tra Zelensky e Zaluzhnyi, le proiezioni attribuirebbero al presidente Zelensky il 35,8% dei voti, mentre a Zaluzhny il 64,2%. Se Zaluzhnyi non fosse parte della competizione elettorale, si ipotizza un avanzamento di Budanov al secondo turno in contrapposizione a Zelensky. In tale circostanza, il 56,2% degli intervistati dichiarerebbe di votare per Budanov, a fronte del 43,8% che sosterrebbe Zelensky.