Elicottero in missione di soccorso si schianta sul Kilimangiaro, 5 morti

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, tra le vittime ci sono due stranieri che erano appena stati evacuati dalla zona, un medico, una guida turistica e il pilota

Il Kilimangiaro visto dall'alto - (Wikipedia)
Il Kilimangiaro visto dall'alto - (Wikipedia)
25 dicembre 2025 | 09.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un elicottero impegnato in una missione di soccorso si è schiantato sul monte Kilimagiaro, in Tanzania, provocando la morte di tutte le cinque persone a bordo. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, tra le vittime ci sono due stranieri che erano appena stati evacuati dalla zona, un medico, una guida turistica e il pilota. L'incidente - per cause ancora da accertare - è avvenuto tra Camp Barafu e Kibo Summit, ad u'altezza di quattromila metri.

