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Iran, Trump: "Spero che molti Paesi mandino navi da guerra per mantenere lo Stretto di Hormuz aperto"

"In un modo o nell'altro sarà libero e sicuro"

Donald Trump (Fotogramma/Ipa)
Donald Trump (Fotogramma/Ipa)
14 marzo 2026 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Molti Paesi, specialmente quelli colpiti dal tentativo dell'Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra, in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, per mantenere lo Stretto aperto e sicuro". Lo assicura in un post su Truth social Donald Trump, salvo poi dire di "sperare" che lo facciano. "Abbiamo già distrutto il 100% della capacità militare dell'Iran, ma è facile per loro inviare uno o due droni, sganciare una mina o lanciare un missile a corto raggio da qualche parte lungo, o all'interno, di questa via d'acqua, non importa quanto siano stati duramente sconfitti", ammette il presidente americano.

Dunque, "speriamo che Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e altri, elenca Trump -, che sono colpiti da questo limite artificiale, inviino navi nella zona in modo che lo Stretto di Hormuz non sia più una minaccia da parte di una nazione che è stata totalmente decapitata". "Nel frattempo - conclude il presidente - gli Stati Uniti bombarderanno senza pietà la costa e affonderanno continuamente imbarcazioni e navi iraniane. In un modo o nell'altro, renderemo presto lo Stretto di Hormuz aperto, sicuro e libero".

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Stretto di Hormuz Iran guerra
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