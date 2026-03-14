"In un modo o nell'altro sarà libero e sicuro"

"Molti Paesi, specialmente quelli colpiti dal tentativo dell'Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra, in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, per mantenere lo Stretto aperto e sicuro". Lo assicura in un post su Truth social Donald Trump, salvo poi dire di "sperare" che lo facciano. "Abbiamo già distrutto il 100% della capacità militare dell'Iran, ma è facile per loro inviare uno o due droni, sganciare una mina o lanciare un missile a corto raggio da qualche parte lungo, o all'interno, di questa via d'acqua, non importa quanto siano stati duramente sconfitti", ammette il presidente americano.

Dunque, "speriamo che Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e altri, elenca Trump -, che sono colpiti da questo limite artificiale, inviino navi nella zona in modo che lo Stretto di Hormuz non sia più una minaccia da parte di una nazione che è stata totalmente decapitata". "Nel frattempo - conclude il presidente - gli Stati Uniti bombarderanno senza pietà la costa e affonderanno continuamente imbarcazioni e navi iraniane. In un modo o nell'altro, renderemo presto lo Stretto di Hormuz aperto, sicuro e libero".