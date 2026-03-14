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Indian Wells, oggi Sinner-Zverev - Diretta

Il tennista azzurro sfida il tedesco nella semifinale del Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
14 marzo 2026 | 20.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo per le semifinali di Indian Wells. Oggi, sabato 14 marzo, il tennista azzurro sfida il tedesco Alexander Zverev - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto del Masters 1000 americano. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto Svrcina all'esordio, Shapovalov nel terzo turno, Fonseca agli ottavi e Tien nei quarti. Zverev invece ha eliminato Berrettini, Nakashima, Tiafoe e Fils.

In caso di vittoria, Sinner sfiderebbe in finale il vincente di Alcaraz-Medvedev.

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