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Il tennista azzurro sfida il tedesco nella semifinale del Masters 1000 americano
Jannik Sinner torna in campo per le semifinali di Indian Wells. Oggi, sabato 14 marzo, il tennista azzurro sfida il tedesco Alexander Zverev - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto del Masters 1000 americano. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto Svrcina all'esordio, Shapovalov nel terzo turno, Fonseca agli ottavi e Tien nei quarti. Zverev invece ha eliminato Berrettini, Nakashima, Tiafoe e Fils.
In caso di vittoria, Sinner sfiderebbe in finale il vincente di Alcaraz-Medvedev.