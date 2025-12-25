circle x black
Ucraina, nuovo attacco della Russia contro porto di Odessa: un morto

Ci sono anche due feriti. Droni ucraini hanno colpito il porto della città di Temryuk

25 dicembre 2025 | 10.57
Redazione Adnkronos
Nuovi attacchi della Russia sull'Ucraina oggi 25 dicembre. E' di un morto e due feriti il bilancio del raid contro Odessa. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa Oleg Kiper, secondo cui la scorsa notte "il nemico ha nuovamente colpito il porto e le infrastrutture industriali della regione di Odessa. Una persona è stata uccisa, altre due sono rimaste ferite".

Attacco droni Kiev su regione Krasnodar, in fiamme cisterne petrolio

Droni ucraini hanno colpito la scorsa notte il porto della città di Temryuk, nella regione meridionale russa di Krasnodar, provocando un incendio delle cisterne di petrolio. Lo hanno reso noto le autorità della città sul mare di Azov, secondo cui l'incendio interessa un'area di duemila metri quadrati e decine di vigili del fuoco e uomini della protezione civile sono al lavoro per domare le fiamme. La città era stata colpita da un attacco simile già lo scorso 5 dicembre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Volodymyr Zelensky ucraina russia guerra ucraina russia zelesnky putin
