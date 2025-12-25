circle x black
Emilia Romagna oggi in allerta meteo rossa, fiume Idice sorvegliato speciale

Nel mirino dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle scorse ore sulla regione, finiscono in particolare le province di Bologna, Ferrara e Ravenna

Allerta rossa in Emilia Romagna, fiumi sorvegliati speciali - (Ipa)
25 dicembre 2025 | 08.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Natale con allerta meteo rossa oggi per l'Emilia Romagna. Nel mirino dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle scorse ore sulla regione, finiscono in particolare le province di Bologna, Ferrara e Ravenna mentre il fiume Idice è sorvegliato speciale. A preoccupare, il rischio di forti piogge ma anche frane, neve e innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua.

Allerta rossa e arancione sulla regione

Per la giornata di oggi è quindi prevista un’allerta rossa per criticità idraulica in pianura nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, riferisce la Regione Emilia Romagna sottolineando che, in particolare, l’attenzione è rivolta "ai superamenti della soglia 3 sugli affluenti a destra del fiume Reno con alimentazione collinare. Al momento, osservato speciale è il fiume Idice, oltre soglia 3 (rossa). L’allerta sarà invece arancione per criticità idraulica e idrogeologica nella collina emiliana centrale, in quella bolognese, nella montagna bolognese e in tutta la Romagna fino alla Costa ferrarese".

Resta aperto h24 il Centro operativo regionale (Cor), a Bologna, coordinato con prefetture e sindaci, coi quali resteranno in contatto il presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sottosegretaria alla presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini.

Sulla base del bollettino emesso dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, e dei dati previsionali Arpae - sottolinea la Regione - "si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale della regione, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2. Sui settori appenninici e collinari emiliani i fenomeni saranno nevosi a partire da quote attorno ai 300/400 metri, con accumuli di 5-15 cm sulle zone collinari e di ulteriori 20-30 cm sulle zone montuose".

"Inoltre, lungo la fascia costiera sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare agitato, localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari - prosegue la Regione Emilia Romagna - Saranno possibili anche esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare".

allerta meteo oggi allerta rossa emilia romagna allerta meteo oggi regioni maltempo italia
