Si è costituito la donna al volante dell'auto che ha investito e ucciso un anziano nel Reggiano. L'incidente mortale è avvenuto martedì sera a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Un uomo è stato travolto e ucciso, mentre stava gettando alcuni rifiuti nei cassonetti.

Al volante dell'auto una donna di 43enne originaria della provincia di Palermo e residente nel comprensorio ceramico reggiano che si è poi presentata alla caserma dei carabinieri accompagnata dal suo legale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno subito avviato le ricerche in tutta l’area tra Reggio Emilia e Modena: grazie ai frammenti di carrozzeria e i detriti recuperati sull’asfalto i militari si sono messi sulle tracce del pirata della strada e poco dopo la 43enne si è presentata in caserma con l’avvocato. Ai militari la donna ha riferito di essere fuggita perché presa dal panico. La conducente è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale con fuga.