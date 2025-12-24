circle x black
Cerca nel sito
 

Investe e uccide anziano, è caccia al pirata della strada nel Reggiano

L'incidente a Casalgrande. La vittima è un pensionato 76enne

Carabinieri e ambulanza - (Ipa)
Carabinieri e ambulanza - (Ipa)
24 dicembre 2025 | 10.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' caccia al pirata della strada che nella tarda serata di ieri a Casalgrande, provincia di Reggio Emilia, ha travolto e ucciso un anziano di 76 anni.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un pensionato residente a Casalgrande, stava attraversando la strada per andare a buttare la spazzatura quando è stato travolto da un veicolo proprio in corrispondenza della striscia di mezzadria, in condizioni di visibilità estremamente ridotta a causa dell’oscurità e della fitta pioggia.

L’impatto è stato violentissimo: l’anziano è stato sbalzato a terra e, a causa dei gravi politraumi riportati, è deceduto sul colpo. Il conducente del mezzo, anziché fermarsi a prestare soccorso, ha proseguito la marcia dileguandosi e facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che stanno conducendo le indagini per risalire nel più breve tempo possibile al modello dell'auto pirata e all'identità del fuggitivo chiamato a rispondere dei reati di omicidio stradale, fuga del conducente in caso di omicidio stradale a incidente e omissione di soccorso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cronaca news reggio emilia casalgrande incidente casalgrande anziano investito casalgrande anziano morto incidente
Vedi anche
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza