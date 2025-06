Annunciata la rosa dei candidati per il Global Energy Prize 2025

MONTEVIDEO, Uruguay, 19 giugno 2025 /PRNewswire/ -- La rosa dei candidati comprende 15 scienziati provenienti da otto paesi: Australia, Cile, Cina, Italia, Russia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. La selezione della rosa dei candidati segna la conclusione della seconda fase del ciclo di candidature al Premio.

La prima fase si è tenuta tra il 1° gennaio 2025 e il 20 aprile 2025 e si è conclusa con la ricezione di 90 candidature provenienti da 44 paesi e territori. Le candidature sono state valutate in base a criteri specifici, tra cui innovazione scientifica, rilevanza applicata e potenziale di implementazione. Sulla base dei risultati della valutazione, sono stati selezionati cinque progetti che hanno ricevuto il punteggio medio più alto per ogni categoria, arrivando così alla fase finale del premio. "Questi progetti affrontano le attuali sfide energetiche e offrono il potenziale per un'applicazione su larga scala. È inoltre importante che il premio continui a costituire una piattaforma in cui la scienza trascende i confini e unisce i ricercatori per un futuro sostenibile", ha affermato Rae Kwon Chung, premio Nobel per la pace e presidente del comitato internazionale per il premio.

La rosa dei candidati di quest'anno include:

Nomina per l'energia tradizionale

1. Pietro Barabaschi, Italia

Direttore, ITER

2. Jinliang He, Cina

Professore, Università di Tsinghua

3. Valery Chuyanov, Russia

4. Shu-Yuen Ron Hui, Cina

Professore, City University of Hong Kong

5. Dmitry Zverev, Russia

Direttore, Afrikantov Experimental Design Bureau

Nomina per l'energia non tradizionale

1. Yu Huang, Stati Uniti

Professore, UCLA

2. Issa Batarseh, Stati Uniti

Professore, UCF

3. Mehdi Seyedmahmoudian, Australia

Professore, Swinburne

4. Wanlin Guo, Cina

Responsabile di laboratorio, NUAA

5. José Heraclito Zagal, Cile

Professore onorario, USACH

Candidatura per i nuovi metodi dell'applicazione di energia

1. Vladislav Khomich, Russia

Direttore scientifico, Istituto di elettrofisica e ingegneria elettrica, RAS

2. Mohammad Nazeeruddin, Svizzera

Professore onorario, EPFL

3. Yulong Ding, Regno Unito

Professore, Università di Birmingham

4. Laura Gagliardi, Stati Uniti

Professore, Università di Chicago

5. Amit Goyal, Stati Uniti

Direttore, RENEW Institute, State University of New York a Buffalo

I nomi dei vincitori saranno annunciati a luglio e la cerimonia di premiazione avrà luogo a ottobre.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2714671/Global_Energy_Association.jpg

