Appian presenta l'ultima versione della Piattaforma con Data Fabric ed esperienza di IA più veloci e potenti

MILANO, 12 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) ha annunciato l'ultima versione della Piattaforma Appian, che offre scalabilità, velocità e prestazioni migliorate per le applicazioni aziendali. Appian 25.1 introduce una maggiore capacità di elaborazione dei documenti grazie a funzionalità di intelligenza artificiale, dashboard centralizzate per il monitoraggio dei KPI dei processi e la possibilità di sincronizzare 10 milioni di righe per tipologia di record nel proprio Data Fabric.

Grazie al miglioramento dell'architettura IA della Piattaforma, le aziende ora possono classificare o estrarre dati da centinaia di milioni di pagine all'anno con gli AI skills. Anche le applicazioni che elaborano un alto numero di documenti potranno operare in modo più fluido ed efficiente, riducendo ritardi e colli di bottiglia, con una capacità di elaborazione fino a 75 volte superiore all'ora.

"I risultati ottenuti nel programma beta hanno superato le nostre aspettative", ha commentato Rob Turverey, Director of Learning and Delivery di Groundswell. "Speravamo di ottenere un miglioramento del 50% e siamo rimasti entusiasti di averne registrato uno pari a ben 5 volte. Crediamo che questi incrementi delle performance avranno un forte impatto sui nostri clienti".

I miglioramenti dell'architettura Data Fabric nella versione 25.1 supportano migliori scalabilità e prestazioni in tutte le applicazioni e in Process HQ. Gli aggiornamenti includono:

"Abbiamo partecipato al programma beta con l'obiettivo di valutare le prestazioni dei nostri set di dati ad alto volume con data fabric insights", ha commentato Michael D'Itri, Manager of Wireless DevOps Data & Tools di TELUS. "Siamo rimasti davvero soddisfatti delle prestazioni e, proprio per questo motivo, quest'anno ci impegneremo a investire ulteriormente nelle funzionalità del Data Fabric di Appian".

Appian25.1 consente, inoltre, agli utenti di aggiungere alle dashboard indicatori chiave di performance (KPI) per i processi, permettendo alle aziende di centralizzare le informazioni provenienti da process insights e data fabric insights. Gli utenti possono trascinare e rilasciare i KPI dei processi sulla dashboard per visualizzare tutti i dati rilevanti in un'unica vista e collegare ogni KPI a un processo, per una navigazione rapida.

La Piattaforma Appian permetteva già di creare interfacce intuitive e ricche di informazioni. Questa versione offre ulteriori miglioramenti ai componenti, che ottimizzano l'esperienza dell'interfaccia utente, tra cui griglie modificabili, formattazione del layout dei moduli e componenti di record.

"Per rendere vantaggiosa l'IA è necessario inserirla nei processi aziendali", ha commentato Michael Beckley, CTO e Fondatore di Appian. "Appian 25.1 rende l'IA di valore combinando modelli linguistici di grandi dimensioni con il motore di processo autoscale di Appian, leader di settore, e il suo esclusivo Data Fabric. Questi ultimi, pur confermandosi il piano dati preferito negli stack di IA delle aziende, risultano nella maggior parte dei casi ottimizzati per l'accesso in sola lettura e non si adattano perfettamente alle scritture al di sopra delle 2.000 righe per record. Nella versione 25.1, il Data Fabric di Appian legge e scrive in modo nativo 10 milioni di righe per record, consentendo di integrare in modo affidabile l'IA nei processi mission-critical in tutti i settori".

Per maggiori informazioni sull'ultima versione della Piattaforma Appian: appian.com/whats-new.

A proposito di AppianAppian è The Process Company. Forniamo una piattaforma software che aiuta le organizzazioni a gestire processi migliori per ridurre i costi, migliorare l'esperienza dei clienti e ottenere un vantaggio strategico. Con un forte impegno verso il successo dei nostri clienti, supportiamo molte delle più grandi aziende a livello globale in diversi settori. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it. [Nasdaq: APPN]

