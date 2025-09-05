BingX sarà Title Sponsor del TOKEN 2049 a Singapore 2025 con ospite speciale la leggenda del Chelsea FC John Terry

CITTÀ DI PANAMA, 5 settembre 2025/PRNewswire/ -- BingX, uno dei principali exchange di criptovalute e società Web3 basata sull'intelligenza artificiale, ha annunciato oggi la sua partecipazione come Title Sponsor al TOKEN2049 Singapore, il più grande evento al mondo dedicato alle criptovalute. A rendere ancora più speciale l'appuntamento sarà la presenza della leggenda del Chelsea Football Club, John Terry, che parteciperà come ospite d'onore al fianco del panel principale di BingX e del programma dedicato al Web3 e all'AI.

L'evento si terrà dall'1 al 2 ottobre e rappresenta il punto di riferimento globale per il settore crypto e blockchain, riunendo i più importanti fondatori, dirigenti, investitori e policymaker. BingX sarà protagonista con un panel sul palco principale, una sessione dedicata al rapporto tra AI e blockchain sul secondo palco, oltre a un afterparty esclusivo.

Nel panel dedicato all'AI, BingX inviterà i maggiori player del settore Web3 per discutere di come intelligenza artificiale e blockchain possano integrarsi. Il dibattito verterà su come l'AI possa andare oltre l'hype, offrendo utilità concreta: maggiore trasparenza nei mercati, strumenti per garantire dignità finanziaria agli utenti e soluzioni che colmino le lacune tra tool di trading frammentati. A supporto di questa visione, BingX ha annunciato un impegno da 300 milioni di dollari, distribuiti su un piano triennale, per integrare l'intelligenza artificiale in ogni livello dell'esperienza di trading e delle operazioni aziendali.

John Terry prenderà inoltre parte a una sessione speciale dal titolo "The Winning Mindset: Greatness in Sport and Crypto", insieme a Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX. L'incontro metterà in luce i parallelismi tra le performance sportive di alto livello e il successo negli asset digitali, sottolineando come disciplina, resilienza e innovazione siano i pilastri dell'eccellenza in entrambi i mondi.

"TOKEN2049 è il luogo in cui si incontrano le menti più brillanti del settore digitale, e come Title Sponsor siamo orgogliosi di mostrare ciò che rende BingX la principale società Web3 basata sull'AI" ha dichiarato Vivien Lin. "Il nostro impegno da 300 milioni di dollari per puntare 'All-in-AI' riflette la convinzione che il futuro del trading non sia definito dalla speculazione, ma dall'intelligenza. Con iniziative come Trained on Greatness insieme al Chelsea FC, stiamo unendo creatività, comunità e innovazione per creare un'esperienza di trading più intelligente e più umana e TOKEN2049 è il palcoscenico ideale per condividere questa visione."

La collaborazione tra BingX e Chelsea FC è stata annunciata per la prima volta a gennaio 2024, unendo due brand ad alte prestazioni, accomunati da disciplina, innovazione e visione orientata al futuro. Questa estate, BingX ha supportato il lancio del nuovo kit di allenamento ufficiale del Chelsea per la stagione 2025/26, sotto il concept condiviso Trained on Greatness. Con la presenza di John Terry al TOKEN2049, la partnership si spingerà oltre il campo da calcio: i fan e i trader potranno incontrare la leggenda del Chelsea presso lo stand di BingX e assistere a una sessione esclusiva 1-to-1 con Vivien Lin, che spazierà dal calcio al mondo crypto.

Con la sua partecipazione al TOKEN2049, BingX consolida il proprio ruolo di ponte tra AI, Web3 e cultura mainstream. Unendo innovazione tecnologica, soluzioni di trading pensate per gli utenti e partnership iconiche, BingX sta definendo nuovi standard di fiducia e accessibilità nel mondo degli asset digitali.

Informazioni su BingX

Fondato nel 2018, BingX è un exchange di criptovalute e società Web3 AI di riferimento, che serve una community globale di oltre 20 milioni di utenti. Con una suite completa di prodotti e servizi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui derivati, spot trading e copy trading, BingX risponde alle esigenze in continua evoluzione degli utenti di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Impegnata nella costruzione di una piattaforma di trading affidabile e intelligente, BingX offre strumenti innovativi progettati per migliorare le performance e la fiducia degli utenti. Nel 2024, BingX è diventata con orgoglio crypto exchange partner ufficiale del Chelsea Football Club, segnando un debutto entusiasmante nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.

Per maggiori informazioni: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764515/1920x1080.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5491560/BingX_logo_Logo.jpg

