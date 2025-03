Bitget nomina Intae Song come Chief Sales Officer per guidare le nuove opportunità di crescita

VICTORIA, Seychelles, 12 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha nominato Intae Song come Chief Sales Officer, commemorando un punto di svolta fondamentale nel suo mandato presso l'azienda.

Song è entrato nel settore delle criptovalute nel 2017 come investitore individuale, sfruttando le sue conoscenze negli investimenti per navigare nel panorama emergente degli asset digitali. Nel 2020 è entrato a far parte di Bitget con un ruolo legato alle vendite, dove la sua esperienza nei mercati e la sua visione strategica hanno contribuito all'espansione dell'azienda. Nel corso degli anni, ha assunto diversi ruoli di leadership, ricoprendo il ruolo di Head of Sales nel 2021 prima di diventare Business Partner nel 2023. La sua nomina nel 2025 rappresenta una rinnovata spinta a rafforzare la presenza globale di Bitget e ad espandere la sua portata nei settori emergenti del trading di criptovalute.

"Nel corso degli anni, Intae ha svolto un ruolo significativo nel plasmare la nostra strategia e nel guidare la nostra espansione. È sempre stato la persona di riferimento per quanto riguarda la crescita; il suo costante impegno e la sua dedizione all'azienda lo hanno davvero contraddistinto", ha dichiarato Gracy Chen, CEO di Bitget.

Una priorità fondamentale nel suo nuovo ruolo è quella di esplorare nuove opportunità di crescita in soluzioni di trading di grado aziendale, strumenti avanzati di gestione del rischio ed esperienze di trading intelligente su misura per gli utenti professionisti e retail. Il suo obiettivo sarà anche quello di approfondire la presenza di Bitget nei principali mercati globali, facendo in modo che l'exchange continui ad adattarsi ai cambiamenti del panorama normativo e all'evoluzione delle richieste degli utenti.

"Quando mi sono unito a Bitget per la prima volta, si trattava di una piattaforma in crescita con un potenziale immenso. Oggi è uno dei principali operatori del settore, con oltre 100 milioni di utenti, e la prossima fase di crescita richiederà innovazione, precisione e uno sforzo continuo per spingersi oltre i limiti", ha dichiarato Intae Song, CSO di Bitget.

Con Song al comando della strategia di vendita, Bitget si prepara a un'altra fase di espansione, rafforzando la sua posizione di operatore di primo piano nel settore degli exchange di criptovalute e entrando al contempo in nuovi contesti di trading di asset digitali.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 100 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l'accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute.

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bitget-nomina-intae-song-come-chief-sales-officer-per-guidare-le-nuove-opportunita-di-crescita-302398410.html