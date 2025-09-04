BitMine Immersion (BMNR) annuncia la pubblicazione della presentazione per gli investitori di agosto e dell'ultimo messaggio video di Tom Lee, presidente

La presentazione per gli investitori di BMNR offre una guida per "l'alchimia del 5%"

Partecipazioni in criptovalute e liquidità di BitMine per 8,98 miliardi di dollari, inclusi 1,87 milioni di token ETH

Continua il supporto a BitMine da parte un gruppo di investitori istituzionali di altissimo livello, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG e Galaxy Digital, per centrare l'obiettivo di BitMine: acquisire il 5% di ETH

LAS VEGAS, 3 settembre 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" o la "Società") ha annunciato oggi la pubblicazione sul suo sito web dell'ultima presentazione per gli investitori, dal titolo "The Alchemy of 5%", e della serie video mensile di agosto intitolata "The Chairman's Message".

Presentata da Thomas "Tom" Lee, presidente di BitMine e co-fondatore di Fundstrat, la serie di video Chairman's Message è stata sviluppata per aiutare a informare gli investitori sul potenziale rialzista a lungo termine di Ethereum e per fornire approfondimenti sulla strategia di tesoreria ETH dell'azienda. Il video è accompagnato dalla presentazione per gli investitori, intitolata "The Alchemy of 5%".

"In questo ultimo messaggio, discutiamo di come il 2025 e il progetto Crypto della SEC e il GENIUS Act stiano creando un'opportunità pluridecennale per Ethereum ed ETH, simile alla trasformazione osservata a Wall Street dopo che il dollaro statunitense ha formalmente abbandonato il gold standard nel 1971. Sebbene molti investitori acquistassero oro nel 1971, la vera opportunità si manifestò con la massiccia innovazione messa in atto da Wall Street nei decenni successivi al 1971. Questo stesso superciclo si sta verificando oggi per Ethereum", ha affermato Tom Lee, presidente di BitMine.

Sia la serie "Chairman's Message" che la presentazione per gli investitori sono disponibili sul sito web: https://bitminetech.io/investor-relations/

Inoltre, BitMine ha annunciato oggi un patrimonio in criptovalute + liquidità pari a 8,98 miliardi di dollari. Al 31 agosto alle 17:00 ET, le partecipazioni in criptovalute della Società erano composte da 1.866.974 ETH a 4.458 $ per ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC) e liquidità svincolata per 635 milioni di $.

Le partecipazioni in criptovalute di BitMine rappresentano la prima tesoreria per Ethereum e la seconda tesoreria a livello globale, alle spalle di Strategy Inc. (MSTR), che possiede 629.376 BTC per un valore di 71 miliardi di dollari.

BitMine si conferma come la maggior tesoreria ETH al mondo. BitMine ha lanciato la sua strategia ETH Treasury il 30 giugno (con chiusura l'8 luglio). Nelle sette settimane successive, la Società ha raggiunto numerosi traguardi importanti.

Il GENIUS Act e il progetto Crypto della SEC sono tanto rivoluzionari per i servizi finanziari nel 2025 quanto lo furono le misure prese dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che posero fine a Bretton Woods e al 'gold standard' del dollaro USA 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, con la creazione dei titani iconici di Wall Street e dei sistemi finanziari e di pagamento odierni. Si sono rivelati investimenti migliori dell'oro.

"Continuiamo a credere che Ethereum sarà una delle più grandi macro-valute nei prossimi 10-15 anni", ha continuato Lee. "L'adozione della blockchain da parte di Wall Street e dell'intelligenza artificiale dovrebbe portare a una trasformazione più radicale del sistema finanziario odierno. E la maggior parte di questo avviene su Ethereum".

BitMine è ora uno dei titoli azionari più scambiati negli Stati Uniti: secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 2,3 miliardi di dollari (media a 5 giorni, al 24 agosto 2025), classificandosi al 22° posto negli Stati Uniti, dietro Costco (21° posto) e davanti a JPMorgan (27° posto) e Marvel Technologies (23° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca Fundstrat).

Informazioni su BitMineBitMine è una società di rete Bitcoin ed Ethereum focalizzata sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, acquisite tramite le nostre operazioni di mining di Bitcoin o tramite i proventi delle transazioni di raccolta di capitali. Le linee di business dell'azienda includono il mining di Bitcoin, il mining sintetico di Bitcoin tramite il coinvolgimento nel mining di Bitcoin, l'hashrate come prodotto finanziario, l'offerta di servizi di consulenza e mining alle aziende interessate a generare ricavi denominati in Bitcoin e la consulenza generale su Bitcoin alle società quotate in borsa. Le attività di BitMine sono localizzate in regioni a basso costo energetico come Trinidad, Pecos (Texas) e Silverton (Texas).

Dichiarazioni a carattere previsionaleIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni a carattere previsionale". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa diverse da quelle puramente storiche sono dichiarazioni a carattere previsionale che comportano rischi e incertezze. Il presente documento contiene in particolare dichiarazioni a carattere previsionale riguardanti i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all'acquisizione e allo staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla continua crescita e all'avanzamento della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali è necessario valutare diversi fattori, tra cui la capacità di BitMine di tenere il passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di BitMine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività future previste; l'ambiente competitivo dell'attività di BitMine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati e le performance future effettive potrebbero differire sostanzialmente da quanto espresso nelle dichiarazioni a carattere previsionale. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di BitMine, tra cui quelle stabilite nella sezione Fattori di rischio del Modulo 10-K di BitMine depositato presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 3 aprile 2025, nonché tutti gli altri documenti depositati presso la SEC e ai successivi aggiornamenti e modifiche a cadenza periodica. Le copie dei documenti depositati da BitMine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. BitMine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, a eccezione di quanto stabilito dalla legge.

