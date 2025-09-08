Bybit istituisce una nuova unità B2B per promuovere l'adozione istituzionale di asset digitali

DUBAI, EAU, 8 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha annunciato oggi il lancio della sua Business-to-Business Unit (BBU), una nuova divisione al servizio dei clienti istituzionali e aziendali. La BBU fornirà soluzioni complete per la custodia sicura, la liquidazione efficiente e l'accesso a prodotti tokenizzati, costituendo il caposaldo della strategia istituzionale di Bybit e accelerando la convergenza tra finanza tradizionale e asset digitali.

La creazione della BBU giunge in un momento cruciale, in cui le esigenze istituzionali evolvono rapidamente. Gli investitori tradizionali stanno dimostrando un interesse crescente per le risorse digitali e stanno innalzando gli standard del settore, richiedendo soluzioni efficienti in termini di capitale e di gestione del rischio che rispecchino la finanza tradizionale, ma che al contempo sblocchino nuove opportunità in ambito di risorse digitali. Bybit si trova in una posizione unica per soddisfare tali esigenze in questo momento critico.

Una delle esigenze più urgenti riguarda modelli di custodia off-exchange e di transazione triparty, che consentano alle istituzioni di detenere asset presso depositari fidati, tra cui le banche, mantenendo al contempo il credito di negoziazione in tempo reale. Questa struttura riduce notevolmente il rischio di controparte ed è diventata un punto di riferimento nelle infrastrutture istituzionali. Bybit sta colmando questa lacuna creando quadri di riferimento per custodia e liquidazione in linea con le aspettative istituzionali e le migliori pratiche normative.

Analogamente, gli asset del mondo reale (RWA) stanno emergendo sia come prodotti secondari che come prodotti su cui investire. Le istituzioni vogliono impegnare sempre maggiormente asset a breve termine e con rendimento elevato, come fondi del mercato monetario tokenizzati, buoni del Tesoro e crediti, anziché lasciare capitale inutilizzato. Cercano inoltre l'accesso diretto a emissioni tokenizzate conformi, distribuite tramite piattaforme affidabili.

Attraverso la nuova BBU, Bybit si concentrerà sul collegamento di queste capacità:

Yoyee Wang nominata responsabile della BBU

La nuova BBU riunisce il team istituzionale (INS) di Bybit e le iniziative B2B in un'unica centrale, guidata da Yoyee Wang, la responsabile della BBU fresca di nomina.

Da quando è entrata a far parte di Bybit nel 2021, Yoyee ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali senior, più recentemente come Global Head of Treasury and Asset Management, con cuiha creato e gestito le strategie di portafoglio globale e il quadro di liquidità dell'azienda. Wang vanta oltre un decennio di esperienza internazionale in Nord America, Asia ed Europa, maturata in ruoli come quelli di analista del rischio di trading e di gestore di portafoglio presso la Royal Bank of Canada. Questa combinazione unica di competenza nel settore delle criptovalute e di esperienza nella finanza tradizionale la inserisce in una posizione particolarmente vantaggiosa per guidare la crescita dell'unità.

"Le istituzioni sono alla ricerca di partner fidati che comprendano sia il rigore della finanza tradizionale sia l'innovazione delle criptovalute", ha affermato Yoyee Wang, Head della BBU di Bybit. "In Bybit stiamo creando un ciclo aziendale completo che integra custodia, liquidità e rendimento, offrendo ai nostri clienti non solo accesso al mercato, ma anche un vantaggio strategico in questa nuova era."

Informazioni su Bybit

