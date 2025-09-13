"Ho detto subito che l'uccisione di Kirk era drammatica e scioccante ma dopo poche ore il partito di Meloni ci accusava di silenzio e complicità"
"Ho detto subito che l'uccisione di Kirk era drammatica e scioccante ma dopo poche ore il partito di Giorgia Meloni ci accusava di silenzio e addirittura di complicità". Così Elly Schlein, segretaria del Pd, alla festa del Fatto Quotidiano a Roma.
"Oggi Meloni ci ha messo il carico addossando alla sinistra tutta la responsabilità. Un atteggiamento irresponsabile, alimentare un clima incandescente quando invece tutte le forze politiche avrebbero dovuto insieme condannare la violenza politica'', aggiunge.