DAZN FIRMA UN ACCORDO STORICO CON LA FIFA PER TRASMETTERE IN CHIARO E IN ESCLUSIVA IL MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 A LIVELLO GLOBALE

LONDRA, 4 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- DAZN, piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo, è stata scelta come broadcaster globale esclusivo del Mondiale per Club FIFA 2025, consolidandosi così come punto di riferimento globale del calcio.

L'accordo storico vedrà tutte le 63 partite del Mondiale per Club FIFA 2025, che coinvolge 32 tra i migliori club di tutto il mondo, trasmesse gratuitamente in live streaming su DAZN a livello globale, in più lingue, e include la possibilità di sublicenziare nei vari mercati la trasmissione in chiaro ad altre TV lineari.

Portando una competizione per club di alto livello gratuitamente a ogni singolo tifoso del mondo, questa partnership innovativa combina l'esperienza unica di DAZN e la sua visione del futuro con l'impegno della FIFA a rendere il calcio veramente globale.

Il Presidente della FIFA Gianni Infantino dichiara: "Sono lieto di annunciare che la FIFA, in collaborazione con DAZN e FIFA+, porterà il meglio del calcio per club in modalitá gratuita in tutto il mondo, il che significa che ogni singolo tifoso di calcio potrà vedere i migliori giocatori provenienti dai 32 migliori club competere nel nuovo Mondiale per Club FIFA per diventare I primi ufficiali 'FIFA Club World Champions'. Il nuovo Mondiale per Club FIFA è un torneo basato sul merito e inclusivo che rappresenterà l'apice del calcio globale per club, catturando l'immaginazione dei giocatori e dei tifosi di tutto il mondo. Grazie a questo accordo, miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo potranno ora guardare gratuitamente il torneo di calcio per club più accessibile di sempre. Il calcio unisce il mondo".

Shay Segev, Chief Executive Officer di DAZN, dichiara: "Questo accordo innovativo con la FIFA è un'importante pietra miliare nel percorso di DAZN finalizzato a diventare la piattaforma di intrattenimento finale per eccellenza scelta dagli appassionati di sport ovunque nel mondo. Siamo lieti di avere acquisito i diritti esclusivi di questo nuovo capitolo del calcio globale per Club, che segna l'inizio della nostra collaborazione a lungo termine con la FIFA e consolida il nostro ruolo di piattaforma di riferimento del calcio. DAZN è l'unica piattaforma di streaming sportivo che ha una reale portata globale, con una tecnologia leader a livello mondiale e un obiettivo unico, quello di offrire la migliore esperienza digitale a tutti gli appassionati di sport. Faremo in modo che ogni tifoso possa seguire ogni momento di grande azione di questo nuovo torneo per Club di prima categoria".

Il Mondiale per Club FIFA 2025, che prenderà il via domenica 15 giugno 2025 all'Hard Rock Stadium di Miami, riunirà i 32 migliori club di tutto il mondo per disputare partite che si giocheranno in 12 sedi negli Stati Uniti per un periodo di 29 giorni e che culmineranno con la finale al MetLife Stadium di New York (New Jersey) domenica 13 luglio 2025.

La partnership inizia con il sorteggio del Mondiale per Club FIFA 2025 che DAZN trasmetterà in diretta a livello globale e in modalità gratuita da Miami domani, giovedì 5 dicembre 2024. I 32 club partecipanti scopriranno i loro avversari della fase a gironi in un evento che inizierà alle 19:00, ore italiane.

L'accordo per l'esclusiva dei diritti di trasmissione globale del Mondiale per Club FIFA 2025 segna l'inizio di una partnership più ampia tra DAZN e FIFA che include l'integrazione sulla piattaforma DAZN di FIFA+, la library dei momenti più iconici del calcio e dei replay completi delle partite della FIFA, nonché di eventi in diretta.

DAZN, l'unica piattaforma globale di streaming digitale dedicata esclusivamente agli appassionati di sport, è già la destinazione definitiva per le massime competizioni calcistiche, con un portafoglio di diritti ineguagliabile che comprende i campionati più prestigiosi del mondo. I suoi contenuti sono visti da oltre 300 milioni di spettatori in più di 200 mercati, il che la posiziona in un ruolo unico per sostenere la FIFA nel guidare la continua crescita dello sport numero uno al mondo.

La piattaforma completamente interattiva e coinvolgente consente ai fan di guardare, giocare, acquistare e connettersi, tutto in un unico luogo e con un unico account. In qualità di partner scelto dai maggiori campionati, detentori di diritti e brand al mondo, DAZN sta guidando la trasformazione digitale dello sport, con una piattaforma che integra in modo unico l'intera esperienza del tifoso.

DAZN è disponibile su tutti i dispositivi connessi, tra cui Smart TV, smartphone, tablet e console di gioco, offrendo ai fan l'esperienza sportiva più coinvolgente e interattiva grazie a funzionalità all'avanguardia e a un'interattività senza pari.

Mondiale per Club FIFA 2025™ – Club partecipanti

Africa: Al Ahly FC (EGY), Espérance Sportive de Tunisie (TUN), Mamelodi Sundowns FC (RSA), Wydad AC (MAR)

Asia: Al Ain FC (UAE), Al Hilal (KSA), Ulsan HD (KOR), Urawa Red Diamonds (JPN)

Europa: Atlético de Madrid (ESP), FC Bayern München (GER), SL Benfica (POR), Borussia Dortmund (GER), Chelsea FC (ENG), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus FC (ITA), Manchester City (ENG), Paris Saint-Germain (FRA), FC Porto (POR), Real Madrid C. F. (ESP), FC Salzburg (AUT)

Nor e Centro America e Caraibi: CF Monterrey (MEX), CF Pachuca (MEX), Club León (MEX), Inter Miami CF (USA), Seattle Sounders FC (USA)

Oceania: Auckland City FC (NZL)

Sud America: CA Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRA), CR Flamengo (BRA), Fluminense FC (BRA), SE Palmeiras (BRA), CA River Plate (ARG)

DAZN

DAZN è la più grande piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, disponibile in oltre 200 mercati. DAZN è il punto di riferimento del calcio europeo, del calcio femminile, della boxe e delle MMA e della NFL a livello internazionale. La piattaforma offre i maggiori sport e campionati di tutto il mondo: Formula 1, NBA, Moto GP e molti altri.

I diritti calcistici di DAZN che includono la Serie A, la Bundesliga, la Premier League inglese, la J.League, LaLiga, la Ligue 1 e la UEFA Champions League, la rendono la più grande emittente di calcio in Europa.

DAZN sta rivoluzionando il modo in cui le persone fruiscono gli eventi sportivi. Gli appassionati di sport di tutto il mondo possono guardare, giocare, acquistare, condividere e socializzare. Tutto in un unico luogo, con un unico account, un unico portafoglio e un'unica app. Contenuti sportivi in diretta e on-demand, ovunque, in qualsiasi lingua, e sulla maggior parte dei dispositivi - solo su DAZN.

DAZN collabora con i principali operatori di PayTV, ISP e Telco di tutto il mondo per massimizzare l'esposizione sportiva a un vasto pubblico. Tra i suoi partner figurano Deutsche Telekom, Orange, Sky, Movistar, Telenet, Vodafone e molti altri. DAZN è un'azienda globale di proprietà privata con più di 3.000 dipendenti in oltre 25 Paesi. Per ulteriori informazioni su DAZN, i nostri prodotti, le persone e le prestazioni, visitare il sito www.dazngroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2514800/DAZN_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/dazn-firma-un-accordo-storico-con-la-fifa-per-trasmettere-in-chiaro-e-in-esclusiva-il-mondiale-per-club-fifa-2025-a-livello-globale-302323013.html